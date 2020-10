Jamai Loman kreeg twee jaar geleden een nieuwe nier van zijn zwager. Voor het televisieprogramma Over Winnaars kon de 34-jarige presentator inspiratie uit die ervaring putten. "Wie heel ziek is, voelt zich vaak radeloos. Dan kun je je optrekken aan iemand die hetzelfde is overkomen, maar nog steeds rondloopt", zegt hij tegen NU.nl.

Op Instagram deelde Loman enige tijd terug een foto van zichzelf met zijn zwager op de achtergrond. Het was op de dag af twee jaar geleden dat de presentator vanwege nierfalen een niertransplantatie onderging.

Ondanks zijn bijna twee decennia omvattende carrière in de amusementsindustrie, kost het Loman nog steeds enigszins moeite over zijn privéleven te vertellen.

"Ik etaleer dat niet vaak op Instagram, al zou ik dat wel moeten doen. Je profiel en je volgers zijn een belangrijk onderdeel geworden van het artiestschap. Ik heb moeite de grens te bepalen tussen wat ik wel en niet deel. Maar dit was zo'n grote gebeurtenis in mijn leven, dat is moeilijk onder de pet te houden. Ik wilde dat ook graag met mijn volgers delen. Misschien zit iemand wel in hetzelfde schuitje en voelt die zich hierdoor gesteund."

'Dit had ik drie jaar geleden nooit kunnen maken'

Toen Loman na een maandenlange herstelperiode bij zijn werkgever RT terugkeerde, lag het idee Over Winnaars op tafel. In het programma gaan deelnemers met ernstige beperkingen of ziektes haast onmogelijke uitdagingen aan. Zo wil een 36-jarige MS-patiënt dansen in Las Vegas en maakt een 42-jarige vrouw met beenprotheses een reis naar Jordanië.

Het programma voldoet aan Lomans wensen. Hij tekende onlangs een contract bij de zender en liet weten graag eens een humaninterestprogramma te willen maken.

"Toen ik terugkwam, kon ik niet zomaar de draad weer oppakken. Ik deed vooral grote entertainmentshows op de vrijdag- en zaterdagavond. Maar ik voelde heel erg de drang iets te doen met wat me is overkomen. Dit programma had ik drie jaar geleden nooit kunnen maken. Dan had iedereen, inclusief ikzelf, gezegd: 'Waarom werk jij nou aan dit programma mee?' Maar nu voelden we allemaal dat dit het juiste recept was om te verwerken wat ik had meegemaakt en dat dit vertaald kon worden in een televisieformat."

Wie in de totstandkoming van Over Winnaars slechts een televisiezender ziet die het medische verleden van een werknemer als aanleiding voor tranen-tv gebruikt, heeft het volgens Loman goed mis.

"Als de NPO dit had gemaakt, zou niemand aan de intenties twijfelen. Deze verhalen moeten verteld worden. Er zijn honderdduizenden chronisch zieke mensen in Nederland die zich hierin kunnen herkennen. De mensen in dit programma verkeren in erbarmelijke situaties, maar staan alsnog zo positief in het leven dat je daar als kijker respect voor krijgt en ook je eigen problemen gaat relativeren."

'Ik wil ook gewoon een pruik kunnen opzetten'

Tijdens de opnames twijfelde Loman meer dan eens. Zijn bijdrage aan dit programma was anders dan bijvoorbeeld zijn zorgeloze rol in The Voice Kids. Nu moest hij zich inleven in de kandidaten zonder ze tot slachtoffer te reduceren.

"Dat ik hun situatie of bepaalde facetten daarvan kon relateren aan mijn eigen ervaring zag ik natuurlijk als winst. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat je zo'n programma alleen kunt maken als je ervaringsdeskundige bent. Integendeel, kijk naar Tim Hofman en Jurre Geluk die Je Zal Het Maar Hebben presenteren. Het heeft me wel geholpen in het openbreken van een gesprek. Ik heb die mensen bijna anderhalf jaar gevolgd en we hebben samen getraind om hun doel te bereiken. Dat schept een band."

Die betrokkenheid was voor Loman een van de hoogtepunten van de presentatie van Over Winnaars, maar die vergde ook veel energie: "Ik kreeg toch wel met heftige verhalen te maken. Wat ik in de toekomst ga doen, moet de nodige hoeveelheid amusement bevatten. Ik heb ook luchtige momenten nodig waarop ik gewoon een pruik kan opzetten."

Over Winnaars is elke woensdag om 21.15 uur te zien bij RTL 4.