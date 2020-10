Giel Beelen was in de nacht van dinsdag op woensdag niet aanwezig bij de uitzending van zijn eigen radioshow op NPO Radio 2. De uitzending moest daarom op het laatste moment overgenomen worden door Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl, die presenteren op het tijdslot voor Beelens show.

Beelen kwam afgelopen vrijdag ook te laat voor zijn eigen uitzending, omdat hij zich had verslapen. De radio-dj kon toen nog de laatste dertig minuten van zijn show presenteren.

"Ik ga er gemakshalve van uit dat de telefoon van Giel wederom is uitgevallen, wat een heel vervelende kwestie is", aldus Van Velthuysen. "Maar toch maak je je ergens dan wel weer zorgen. Je denkt bij jezelf: het zal toch niet zo zijn dat je nu grappen zit te maken, terwijl er allemaal dingen aan de hand zijn die we liever niet willen."

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van BNNVARA.

Beelen maakte onlangs de overstap van Radio Veronica naar NPO Radio 2. Hij presenteert sinds begin deze maand elke werkdag tussen 4.00 en 6.00 uur een ochtendshow voor BNNVARA.