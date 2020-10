Typhoon ontving doodsbedreigingen nadat hij zich in juli in het interviewprogramma Zomergasten had uitgesproken over racisme, vertelt hij in een woensdag verschenen interview met AD. De rapper gaat niet in op de aard van de bedreigingen en zegt niet of hij aangifte heeft gedaan.

"Nu heb ik een heel dikke huid, maar dat soort berichten sijpelt toch door naar je binnenste", aldus de rapper over de doodsbedreigingen. "Je raakt in een staat van voortdurende waakzaamheid. Een heel naar gevoel is dat."

Nadat Typhoon in de uitzending van Zomergasten over racisme had gesproken, twitterde PVV-politicus Geert Wilders: "Ga dan lekker in een ander land de lucht inademen als het je hier niet bevalt en laat ons met rust met je ziekelijke gezeur." De rapper is daar niet van onder de indruk. "Dat soort opmerkingen raakt me nog het minst. Het is bijna slapstick."

In mei 2016 reageerde Wilders ook op Typhoon, nadat de rapper door de politie staande was gehouden vanwege de combinatie van zijn huidskleur en de dure auto waarin hij reed. "Niks mis met etnisch profileren", reageerde de politicus.

'Akwasi moet meer doormaken dan ik'

Volgens Typhoon stelt wat hij meemaakt "nog weinig voor in vergelijking met waar bijvoorbeeld Akwasi doorheen moet". De rapper steunt het initiatief van zijn collega om Omroep Zwart op te richten. "Ik vind het een prachtig initiatief dat echt iets kan bijdragen aan meer inclusiviteit."

De artiest weet dat sommige mensen de gekozen naam polariserend vinden. "Maar het polariseert juist niet. Die naam schijnt een ander licht op de term 'zwart', die maar al te vaak een negatieve connotatie heeft."

In de uitzending van juli werd Typhoon, die in het dagelijks leven Glenn de Randamie heet, emotioneel toen hij na het zien van een fragment uit de Zweedse film Sa som i himmelen (As it is in heaven) het thema racisme besprak. "Ik wil dat mijn kinderen beoordeeld worden op hun karakter in plaats van hun kleur", lichtte de 36-jarige rapper toe. "Ik vind het zelf verschrikkelijk dat we iets als Black Lives Matter überhaupt moeten zeggen."