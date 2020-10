Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo publiceert een karikatuur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de cover van het nummer dat woensdag verschijnt. Dat heeft het tijdschrift dinsdag aangekondigd op Twitter.

Op de voorkant van de nieuwe editie is Erdogan zittend in een stoel te zien met een blikje in zijn hand. Met zijn andere hand tilt hij het kledingstuk van een vrouw op die een hoofddoek draagt. De billen van de vrouw zijn hierdoor te zien, waarop de gekarikaturiseerde Erdogan "Oeh! De profeet!" zegt. De spotprent draagt de titel: "Erdogan, privé is hij heel plezant".

De publicatie ligt gevoelig vanwege de oplopende spanningen tussen Turkije en Frankrijk. Vorige week vrijdag werd Samuel Paty, een 47-jarige Franse geschiedenisleraar, door een 18-jarige moslimjongen onthoofd. Dit omdat hij een spotprent van profeet Mohammed had getoond.

Naar aanleiding daarvan sprak de Franse president Macron zich stevig uit. "Samuel Paty werd vermoord omdat de islamisten onze toekomst willen en omdat ze weten dat ze die nooit zullen krijgen dankzij stille helden zoals hij", reageerde hij. Ook kondigde Macron een strenger optreden aan tegen "extreme moslimorganisaties". Erdogan sprak hier schande van en kondigde dinsdag een boycot van Franse producten aan, omdat Macron "de islam vijandig gezind" zou zijn.

Herpublicatie van de spotprent van Mohammed

Vijfenhalf jaar geleden, op 7 januari 2015, kwamen twaalf personen op de redactie van Charlie Hebdo om bij een terroristische aanslag. De aanleiding voor de aanslag was de publicatie van spotprenten van profeet Mohammed.

In september, in de aanloop naar het proces tegen verdachten van de aanslag, publiceerde Charlie Hebdo opnieuw spotprenten van de profeet Mohammed, die eerder voor de broers Kouachi aanleiding waren om de redactie aan te vallen. "We zullen nooit gaan slapen, we zullen nooit opgeven", zei hoofdredacteur Laurent 'Riss' Sourisseau toen.

De voorkant van het nieuwe nummer van Charlie Hebdo met een karikatuur van Erdogan op de cover. (Foto: Charlie Hebdo)