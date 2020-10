Presentator en zanger Henny Huisman, die vanaf donderdag in Een programma over de jaren negentig te zien is, zegt dat decennium zelf niet heel bewust te hebben meegemaakt.

"Het was een leuke en succesvolle tijd, maar toch is veel langs me heen gegaan", vertelt de 69-jarige televisiepersoonlijkheid aan NU.nl. "Ik leefde in een soort roes."

"Al heb ik een hekel aan mensen die spreken over een roes", vervolgt hij. "Dat klinkt zo heftig en zo bedoel ik het niet. Wat ik bedoel, is dat ik altijd maar doorging. Ik wist natuurlijk wel dat er oorlog was in Bosnië, maar toch ging het een beetje langs me heen door de vele shows waar ik mee bezig was."

Met zijn bijdrage aan het nieuwe VPRO-programma keert Huisman terug bij de omroep waar hij in 1975 zijn televisiedebuut maakte met zijn band Lucifer. Naar eigen zeggen is zijn rol in Een programma over de jaren negentig beperkt. "Ze noemen mij 'het historisch geweten' van het programma."

Huisman wordt aan het begin van elke aflevering letterlijk uit de ijskast gehaald om te vertellen over de jaren negentig, terwijl presentatrice Marijn Frank alle gasten in het programma interviewt. Daarin komen onderwerpen als erotiek, eurodance, gabbers en de Bosnische Burgeroorlog aan bod.

'We komen niet in de top 25'

Over de kijkcijfers maakt Huisman zich niet druk. "Ik verwacht niet dat het programma in de top 25 komt, het is gewoon echt een VPRO-geschiedenisprogramma. We grapten er ook vaak over als iets niet goed ging. Dan zei ik: 'Wat jammer voor die 22.000 kijkers.'"

Volgens de presentator is het programma voor verschillende generaties interessant. "Voor de jongere generatie is het een soort geschiedenisles. De oudere generatie zal daarentegen dingen herkennen en denken: hé verrek, dat was ook zo."

'De muziek was vroeger wel beter'

Huisman is het niet eens met het cliché dat vroeger alles beter was. "Mijn moeder heeft het altijd over 'de goede oude tijd'. Dan herinner ik haar aan het enkele glas waardoor het altijd koud was binnen en de kolenkachel. Als we twee zakjes kolen tekortkwamen, moest ik op de fiets met nieuwe briketten achterop. Die hele fiets ging dan heen en weer door het gewicht, hartstikke gevaarlijk."

De muziek was volgens Huisman vroeger wel beter. "In mijn tijd werden betere liedjes gemaakt. Ik ben opgegroeid met The Beatles en The Rolling Stones." Huisman haalt het dj-trio Kris Kross Amsterdam aan, waar zijn twee neven deel van uitmaken. "Dan wordt er een nieuwe single gestreamd en gedaan, daar begrijp ik geen moer van."

Hoewel hij het leerzaam vond om mee te werken aan het programma, kunnen we van hem geen soortgelijke programma's verwachten. "Er wordt met een script gewerkt, je moet regel voor regel uit je hoofd leren. Ik moet het toch van het improviseren hebben en ik ben meer de man van de spontaniteit."

Een programma over de jaren negentig is vanaf donderdag wekelijks om 21.40 uur te zien op NPO3.