Bruna en AKO, twee van de winkelketens die het tijdschrift Gezond Verstand vanaf woensdag verkopen, willen het controversiële blad ondanks de ontstane ophef aanbieden. Primera zegt de ontwikkelingen rond het magazine, dat de coronacrisis in de komende editie beschrijft als "een kunstmatige pandemie", nog af te wachten.

Bruna en AKO, beide dochterbedrijven van uitgeverij Audax, zeggen "een breed assortiment" aan te bieden. "We zijn ons ervan bewust dat daar ook titels met controversiële en gevoelige onderwerpen tussen zitten."

"Zoals bepaald in artikel 7 van de Grondwet is het 'eenieder behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' vrij om over zulke onderwerpen te schrijven. Het is aan onze klanten om zich een mening te vormen over de inhoud."

De winkels leven de Nederlandse wet na. "Op het moment dat een uitgave door de rechter verboden wordt, zal de uitgever de distributie stoppen en wordt eventuele voorraad vernietigd. In dat geval stoppen we met de verkoop van desbetreffende titel."

'Niet op hoogte gesteld door distributeur'

Concurrent Primera stelt zich voorzichtiger op en zegt dat de distributeur verantwoordelijk is voor de uitzet van nieuwe titels. "Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zich houden aan de democratische grondbeginselen en fatsoensnormen. In dit specifieke geval zijn wij niet door de distributeur op de hoogte gesteld."

De winkelketen zal de ontwikkelingen rond Gezond Verstand daarom afwachten en overleggen met de ondernemers die de boekhandels runnen. Er worden 100.000 exemplaren van het blad gedrukt. De ketens willen geen uitspraken doen over het aantal ingekochte tijdschriften.

In het tweede nummer van het tijdschrift, dat is opgezet door voormalig NRC-correspondent en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen, wordt gesproken van "een kunstmatige pandemie". In het blad wordt gesteld dat mondkapjes bij kinderen voor hersenschade kunnen zorgen en dat COVID-19 ongeveer even dodelijk is als de griep.

De inhoud van het tijdschrift, dat ook huis aan huis wordt verspreid, veroorzaakte ophef op sociale media en lokte ook reacties van Tweede Kamerleden uit. "Het verspreiden van desinformatie verpakt onder de noemer 'gezond verstand' heeft niets met journalistiek te maken", twitterde Groen Links-Kamerlid Lisa Westerveld.