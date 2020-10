Wie is de Mol?-kijkers weten het sinds zaterdagavond: Jeroen Kijk in de Vegte is de Mol van het jubileumseizoen 2020. Tygo Gernandt en Nikkie de Jager zaten bij hem in de finale en vinden hem de beste mol ooit.

"Dat zeg ik niet omdat het dit seizoen is, of omdat ik erbij zat, maar Jeroen heeft het gewoon echt heel goed gedaan. Hij is een lief, aimabel mens die nooit zomaar zou tekenen mensen om de tuin te leiden en dat maakte hem briljant", aldus Gernandt in gesprek met NU.nl.

De Jager won de pot van ruim 12.000 euro, een bedrag dat ze doneert aan het KWF en waarvoor door fans een initiatief is opgestart het bedrag te verdubbelen. Zij zag in de eerste aflevering de mol al voorbij komen, maar dat betekent niet dat ze er altijd al zeker van was.

"Het is Wie is de Mol?, dan twijfel je zelfs aan je eigen achternaam. Dus toen ik hem op zijn sokken achter mijn rug om bij de bakjes voorbij zag lopen in een van de eerste opdrachten, dacht ik gewoon dat hij een extra opdracht had en dat ik later ook nog op m'n sokjes een vrijstelling mocht jatten."

Kijk in de Vegte: "Ik heb meteen gezegd dat ik een mol wilde zijn die stunts zou uithalen, dus dat ik dat mocht doen was fantastisch."

Fans merkten na de finale op dat er geen sprake was van hints waardoor wij het als kijker hadden kunnen weten. De radio-dj heeft bewust niet gekozen voor allerlei tekens, ook omdat twintig andere Mollen hem al voor gingen.

"Ik wilde dat mensen zouden denken: dat zou de mol nooit doen. En niet bezig zijn met tekens", aldus Kijk in de Vegte. Gernandt deed dat wel: hij deed constant allerlei handgebaren waar fans allerlei theorieën over hadden. "Ik deed dat expres, ook teksten op m'n truien: iedereen moest mij verdenken."

De joker nooit ingezet

Gernandt verdacht uiteindelijk De Jager, die op haar beurt een risico nam: de joker die zij in een van de eerste opdrachten won heeft ze nooit gebruikt.

"Dat bedacht ik meteen al. Het risico van 'm niet inzetten boeide me ook niks. Ik dacht: 'Dit is m'n kans, dat ding gaat mee naar huis'", aldus De Jager die de joker nu nog steeds trots aan vrienden toont. Kijk in de Vegte: "Ik heb dat ding inmiddels al zo'n twintig keer gezien, iedere keer als ik wijn kwam drinken, toonde ze 'm weer."

Dat het onmogelijk is te weten wie de Mol is door de montage en het uitblijven van hints, zoals fans nu vaak zeggen, vindt De Jager onzin. "Er mag echt wel iets meer respect worden uitgesproken voor de makers. Het is nooit goed: of er zijn te veel hints, of te weinig. Nee: je moet alert zijn en blijven opletten. En het allerbelangrijkste: niet in een tunnel gaan zitten."