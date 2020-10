Dennis Ruyer presenteert vanaf maandag 2 november de nieuwe Veronica-middagshow die op de plek komt van Veronica Inside. Dit doet hij samen met Celine Huijsmans, die een rol als sidekick zal vervullen en het nieuws verzorgt. Dat is maandag bekendgemaakt in Veronica Inside.

Ruyer en Huijsmans zijn momenteel al te horen op de radiozender. Ruyer presenteert iedere werkdag tussen 10.00 en 13.00 uur zijn eigen programma, Huijsmans is dagelijks te horen als nieuwslezer in Veronica Inside. Afgelopen zomer nam Ruyer de presentatie van Veronica Inside tijdelijk over van Wilfred Genee.

Ruyer vindt het "heerlijk om deze vakantiebaan van afgelopen zomer door te trekken richting de winter", laat hij weten in een persbericht. "De middag is de plek waar alles samenkomt op de radio. De werkdag van je afschudden, richting je avond met het laatste nieuws, de oogverblindende Celine, de beste muziek, en de leukste luisteraars."

Ook Huijsmans heeft er zin in en vindt de middag een "heerlijke plek om radio te mogen maken". "Er is ruimte voor verdieping van het gesprek van de dag, het nieuws van de avond komt binnen en de muziek mag nét wat harder dan 's morgens", aldus Huijsmans. "Ook krijg ik de kans om mij te ontwikkelen als sidekick waar ik erg naar uitkijk. Dennis en ik hebben van de zomer al een voorproefje gehad van wat deze show zou kunnen zijn en dat smaakte zeker naar meer!"

Ruyer presenteert naast zijn dagelijks programma op Veronica ook Dance Department op Radio 538. De dj zal dat zaterdagavondprogramma blijven maken naast de nieuwe Veronica-middagshow. Huijsmans is ook presentatrice van het SBS-televisieprogramma Shownieuws, ook dat zal ze blijven presenteren.

In september maakte Radio Veronica al bekend dat de middagshow Veronica Inside op 2 november verder zal gaan als ochtendprogramma. Presentator Genee is dan iedere maandag tot en met donderdag van 7.00 uur tot 9.00 uur te horen.

De Veronica Middagshow met Dennis Ruyer en Celine Huijsmans is vanaf 2 september tussen 16.00 en 19.00 uur te beluisteren.