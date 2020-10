Prinses Märtha Louise (49) van Noorwegen biedt een inkijkje in haar leven in een nieuwe documentairereeks voor TV 2, de grootste commerciële zender van Noorwegen.

Vanaf 2021 kunnen kijkers in Märtha niet alleen zien hoe de prinses haar taken als koningsdochter uitvoert, maar ook hoe zij haar privéleven inricht.

De dochter van koning Harald zegt in een persbericht op de website van de televisiezender: "Ik ben een publiek figuur en de pers schrijft veel over mij. Met deze serie krijg ik de kans mijn leven op een andere en nieuwe manier te laten zien."

Märtha Louise zegt daarnaast dat ze het belangrijk vindt dat ze niet aan een sensatiebelust televisieproject meewerkt. Ook benadrukt ze dat 2020 een extreem zwaar jaar voor haar en haar hele familie is geweest. Zo pleegde haar ex-man Ari Behn eind 2019 zelfmoord. Tijdens hun huwelijk kreeg Märtha Louise drie dochters.

"Het allerbelangrijkste is dat ik er voor mijn dochters kan zijn. We zijn een familie in rouw en daaraan toegevoegd zijn we geïsoleerd geraakt, net als bijna iedereen in Noorwegen."

De opnames voor de serie zijn recentelijk van start gegaan.