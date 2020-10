Tim Hofman is gevraagd om Willemijn Veenhoven na haar vertrek op te volgen als presentator bij Op1. Hofman heeft het aanbod echter afgeslagen, omdat hij te druk is met zijn eigen programma's, laat BNNVARA maandag aan NU.nl weten na berichtgeving van RTL Boulevard.

"BNNVARA bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor de invulling van Op1", laat een woordvoerder weten.

"En daarbij is ook gekeken naar eventuele inzet van Tim. Maar in verband met al zijn andere programma's is dat hoe dan ook niet haalbaar voor hem." Hofman blijft wel beschikbaar als vervanger.

Veenhoven is momenteel elke maandag met Erik Dijkstra te zien in de uitzending van Op1. Zaterdag werd bekend dat ze vanaf januari 2021 het radioprogramma Spijkers met Koppen gaat presenteren en daarom afscheid moet nemen van de talkshow. Ze volgt daarmee Felix Meurders op. Veenhoven zal het BNNVARA-programma op NPO Radio 2 samen met Dolf Jansen presenteren.

Hofman is te zien in onder meer #BOOS en Over Mijn Lijk. Met beide programma's won de presentator onlangs een Televizier Award.