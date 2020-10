Talpa heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan over een fragment van Johnny de Mol in Thank you for the Music. Daarin is te zien hoe de 41-jarige ongevraagd in de nek van een zanger begint te ruiken en een arm om zijn middel slaat. Vervolgens ontstond daar ophef over op sociale media, maar volgens Talpa is het fragment uit zijn verband gerukt.

Op Twitter kwamen er veel reacties van mensen die het moment als "ongepast" beschouwden. Volgens Talpa ligt de werkelijkheid echter een stuk genuanceerder.

"Iedereen in de studio was dolenthousiast over het optreden van de 26-jarige Ryan, uit het team van Marlayne. Als captain van het concurrerende team springt Johnny uit enthousiasme op het podium waardoor hij hem probeert af te leiden tijdens zijn optreden en punten voor zijn team probeert te vergaren. Dat is ook onderdeel van het spel in Thank You For The Music", laat een woordvoerder van Talpa Network weten aan het AD.

Ook het management van de 26-jarige zanger reageert bij de krant. "Ryan heeft tijdens de show, omdat hij aan het focussen was op het zingen, niet in de gaten gehad wat er achter hem gebeurde. Later, toen hij het terugkeek, zag het er inderdaad ongemakkelijk uit."

Naderhand zou De Mol echter zijn excuses hebben aangeboden en daarmee is de zaak dan ook afgedaan, vindt het management.

Het bewuste fragment: