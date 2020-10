De NPO is bereid om te kijken in hoeverre de zwaar getroffen cultuursector extra geholpen kan worden. Dat vertelt een woordvoerder zondagmiddag aan ANP, naar aanleiding van de oproep van componist Stephen Emmer.

Emmer riep zondagochtend, namens honderden kunstenaars, de NPO op om hen meer te steunen in deze lastig tijd. De Buma-winnaar zou graag zien dat de publieke omroep kunstenaars een tijdelijk platform biedt, zodat zij alsnog over een medium beschikken om hun werk op uit te brengen. Emmer stelt dat het huidige deltaplan van de overheid niet toereikend genoeg is om de kunstensector overeind te houden.

"Kunst en cultuur zijn van oudsher zeer belangrijke pijlers onder het totale aanbod van de publieke omroep en zullen dat ook altijd blijven", laat een woordvoerder van de NPO weten.

De publieke omroep stelt nu al veel te doen voor de kunstsector. "Ook in deze moeilijke tijden brengen we dus op al onze kanalen, zowel op lineaire tv, radiozenders, maar ook via onze online platforms een zeer gevarieerd aanbod uit de wereld van de kunsten. Op ons digitale kanaal NPO 2 Extra doen we dit zelfs 24 uur per dag."

Toch is de NPO bereid om te kijken of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. De woordvoerder bestempelt Emmers plan als "sympathiek" en laat weten dat de NPO erover gaat nadenken.