3.567.000 kijkers hebben zaterdag tijdens de laatste aflevering van het extra seizoen van Wie is de Mol? de bekendmaking van de winnaar, de verliezer en de Mol gezien. Dat blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dit is een kijkcijferrecord voor de finale van het AVROTROS-programma. Het vorige record werd dit jaar in maart gevestigd; toen zagen ruim 3,54 miljoen kijkers dat zanger Rob Dekay de Mol was.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

De Wie is de Mol?-kijkers konden zaterdag zien hoe presentator Rik van de Westelaken de laatste drie deelnemers vertelde dat Jeroen Kijk in de Vegte de Mol van dit seizoen is. Nikkie de Jager is de winnaar, Tygo Gernandt heeft de finale verloren. Er was vanwege de coronacrisis geen publiek aanwezig bij de uitzending waarin de Mol werd onthuld.

Na Wie is de Mol? eindigt het NOS Achtuurjournaal met meer dan 2,2 miljoen kijkers op de tweede plek. Studio Sport Eredivisie maakt met 1.613.000 kijkers de top drie compleet.

De eenmalige uitzending van De Grote Klimaatkwis, waarin Harm Edens de kennis op het gebied van klimaatverandering testte van Pieter Derks, Jörgen Raymann, Dyantha Brooks, Rayen Panday, Merel Westrik en Francis van Broekhuizen, trok 1.364.000 kijkers. Hiermee eindigt het programma op de vierde plaats in de top 25.

De gehele top zeven van de kijkcijferlijst wordt gevuld door NPO1-programma's. Linda de Mols Ik hou van Holland is het eerste programma van de commerciële zenders in het dagoverzicht, de op SBS6 uitgezonden familieshow staat met ruim een miljoen kijkers op plek acht.