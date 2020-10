De laatste aflevering van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is zaterdagavond uitgezonden. Hierin werd duidelijk wie zich heeft voorgedaan als de Mol, welke kandidaat zich de winnaar van het spel mag noemen en wie de finale heeft verloren.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Presentator Rik van de Westelaken kondigde zaterdagavond aan dat Jeroen Kijk in de Vegte de Mol van dit seizoen is.

Nikkie de Jager is de winnaar van het jubileumseizoen en Tygo Gernandt heeft de finale verloren.

Het jubileumseizoen is een extra seizoen ter ere van het twintigjarig jubileum van het programma, naast de reguliere seizoenen die altijd aan het begin van het jaar worden uitgezonden. In dit seizoen kregen tien oud-deelnemers een tweede kans. De opnames van de jubileumuitzendingen hebben plaatsgevonden in Toscane, voor de coronacrisis.

De finale werd voor het eerst in jaren niet live uitgezonden. Ook was er geen publiek aanwezig bij de uitzending waarin de Mol wordt onthuld. "Het is erg jammer, maar we wilden een veilige en verantwoordelijke aflevering maken", bevestigt een woordvoerder van AVROTROS.

De vorige slotaflevering werd opgenomen in hetzelfde weekend dat horeca de deuren moesten sluiten tijdens de eerste golf van het coronavirus. Ook toen werd besloten om de finale zonder publiek op te nemen.

Het twintigste seizoen van het programma werd in maart dit jaar afgerond. Buddy Vedder kwam als winnaar uit de bus. Onlangs werd aangekondigd dat de 22e reeks in januari van start gaat.