Willemijn Veenhoven vormt vanaf januari 2021 samen met Dolf Jansen het nieuwe presentatieduo van radioprogramma Spijkers met Koppen bij BNNVARA op NPO Radio 2. Ze volgt Felix Meurders op, die het programma 25 jaar lang presenteerde. Dat meldt de omroep in een persbericht.

Momenteel vormt Veenhoven ook een presentatieduo met Erik Dijkstra bij televisieprogramma Op1, maar voor die plek wordt momenteel een vervanger gezocht, meldt het persbericht. Ook presenteert ze samen met Benno Bentveld het BNNVARA-programma Vroege Vogels, wat ze zal blijven doen.

"Het is een eer om in de voetsporen te treden van 'seks, drugs and rock 'n roll Felix Meurders'", aldus Veldhoven over haar voorganger, met wie ze een tijd lang het radioprogramma De Nieuws BV presenteerde. "Hij was mijn leermeester op Radio 1 en is bij Spijkers al 25 jaar de gekroonde koning van het programma."

Ook over haar nieuwe collega is ze enthousiast. "Die andere koning, Dolf Jansen, ken ik al jaren van voor en achter de schermen bij radio en ik zie er bijzonder naar uit om er iedere week met hem een feestje van te gaan maken."

Gert-Jan Hox van BNNVARA hoefde niet lang na te denken over een opvolger voor Meurders. "Willemijn is een radiomaker pur sang, altijd vernieuwend in haar werk en heeft een scherpe neus voor kritische journalistiek, empathie en humor."

Spijkers met Koppen is iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur te horen op NPO Radio 2.