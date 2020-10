The Masked Singer op RTL 4 heeft wederom een kijkcijferrecord gebroken. Afgelopen vrijdag keken ruim 2,7 miljoen mensen naar het programma. Het programma is hiermee het best bekeken programma van de vrijdagavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Vrijdagavond werd de vijfde aflevering van het zangprogramma uitgezonden. Tot nu toe trekt elke nieuwe aflevering van The Masked Singer meer kijkers dan de week ervoor. De vierde aflevering brak records met 2,6 miljoen kijkers, net als de derde aflevering, toen 2,3 miljoen mensen naar het programma keken.

The Masked Singer is een van oorsprong Koreaans televisieformat dat ook in Engeland en de Verenigde Staten een groot succes is. In het programma zingen bekende mensen een lied terwijl ze onherkenbaar verkleed zijn.

Twee teams, bestaande uit Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, en Gerard Joling en Buddy Vedder, moeten raden wie schuilgaat achter de vermomming. In de aflevering van vrijdagavond bleek zanger Ernst Daniël Smid verkleed te zijn als yeti en radiopresentator Mattie Valk als astronaut.

Op nummer twee in de ranglijst van best bekeken programma's van de vrijdagavond staat het NOS Journaal van 20.00 uur met 1.964.000 kijkers. De derde plek was voor talkshow Jinek, waar ruim 1,3 miljoen kijkers op afstemden.