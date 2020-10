De films Calamity, Jackie en Oopjen, The Crossing, Amira en Echte Mannen zijn dit jaar in de prijzen gevallen tijdens het Cinekid Festival, meldt de organisatie vrijdag in een persbericht. Het door Rémi Chayé geregisseerde Calamity werd door de vakjury uitgeroepen tot de beste kinderfilm.

Jackie en Oopjen van filmmaker Annemarie van de Mond won in de categorie beste Nederlandse kinderfilm. Echte Mannen, een Frans-Belgische film van Benjamin Parent, werd door de jeugdjury bekroond met de Cinekid Leeuw Jeugdjuryprijs.

The Crossing van Johanne Helgeland won vrijdag de publieksprijs voor de beste kinderfilm en de documentaire Amira van Elza Jo Tratlehner is de publiekswinnaar in de categorie beste Nederlandse kinderfilm.

Bij de televisieseries ontving de EO-productie Oorlog-stories van David Cocheret de Cinekid Leeuw voor de beste Nederlandse fictieserie. De VPRO-serie Koken met konijnen van Charlotte Hoogakker won in de categorie beste Nederlandse non-fictieserie.

Bezoekers van Cinekid konden twee weken lang hun stem uitbrengen. Cinekid Festival heeft de winnaars deze week gefaseerd bekendgemaakt. De awards werden elke dag online uitgereikt.

Al ruim dertig jaar zet Stichting Cinekid zich in op het gebied van kindermedia. Dit jaar werd het festival voor professionals online gehouden vanwege de coronamaatregelen. Het publiek had de keuze om naar een van de tien festivallocaties te gaan of het festival online bij te wonen.