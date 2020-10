Fidan Ekiz en Renze Klamer presenteren vrijdagavond de laatste aflevering van het eerste seizoen van praatprogramma De Vooravond. Daarna is Klamer wel even toe aan rust, vertelt hij vrijdag in het NPO Radio2-programma Jan-Willem Start Op. "Met zo'n programma is het: je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Letterlijk."

"In de Efteling heb je die achtbaan, de Python. Hij is kort, gaat voor je gevoel tien keer over de kop, je weet helemaal niet wat er gebeurt en aan het einde van de rit denk je: wat heb ik toch in vredesnaam meegemaakt? Dat is een beetje hoe het voelt", vertelt de 31-jarige Klamer.

Hij vervolgt: "Met zo'n programma is het: je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Letterlijk. Het eerste wat je doet als je wakker wordt, nadat je de kijkcijfers van de vorige avond hebt bekeken, is overleggen via de app."

Ook de impact van het programma is volgens Klamer een reden dat hij het gedurende de rest van de dag niet uit zijn hoofd kan zetten. "Ik heb wel al langer dagelijkse programma's gemaakt. Op de radio en ook wel op tv, maar dan op verborgen zendertjes", vertelt hij lachend.

Het is belangrijk om "te relativeren", vervolgt Klamer. "Het is een hartstikke mooi programma en er kijken veel mensen naar. Maar het is ook maar tv, de volgende dag zijn mensen het ook weer vergeten."

NOS-journalisten schuiven niet aan bij De Vooravond

Klamer reageert bij NPO Radio2 ook op de ophef rondom het besluit van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff om geen NOS-journalisten te laten aanschuiven bij het programma.

Klamer vertelt dat de escalatie "een beetje bewust" was. "Wij willen natuurlijk af en toe ook NOS'ers aan tafel. Ze zijn ons niets verplicht, alleen is het wel zo dat ze bij andere programma's aanschuiven. Bij ons is het al een paar keer voorgekomen dat er in principe al iets gepland stond, maar dat het door Marcel Gelauff werd teruggetrokken. Dat voelt dan gewoon een beetje oneerlijk, zeker als hij zegt dat het niets met Fidan te maken zou hebben."

Ekiz tweette donderdag dat ze het "onbestaanbaar en onbegrijpelijk" vindt "hoe Marcel Gelauff journalisten van de NOS al het hele Vooravond-seizoen verbiedt om bij ons aan te schuiven vanwege hem onwelgevallige meningen".

Volgens Ekiz zou dat te maken hebben met haar eerdere uitspraak dat ze het proces tegen Geert Wilders te veel gepolitiseerd vindt. Volgens Gelauff is de reden echter dat het opiniërende karakter van het praatprogramma niet past bij het "objectief opereren" van NOS.