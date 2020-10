Zondag met Lubach, dat in november definitief zou stoppen, keert in het voorjaar toch kort terug. Er komen een aantal afleveringen van de show rondom de verkiezingen in 2021, meldt presentator Arjen Lubach vrijdag op Twitter.

"Zondag met Lubach maakt voorjaar 2021 een bonusreeks rond de verkiezingen. Daarna is het klaar", aldus Lubach.

Van het huidige twaalfde seizoen zijn reeds vijf van de tien afleveringen uitgezonden. In zijn boek Stoorzender liet Lubach weten dat hij gaat stoppen met zijn populaire programma, waarin hij de actualiteiten op de hak neemt.

"Ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin naast een paar actualiteiten één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aanloopt", schreef Lubach.

"Er zijn nu eenmaal maar een beperkt aantal heel zware onderwerpen die zich lenen voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging."

De 41-jarige presentator zegt wel te willen blijven werken met het team dat al bij het programma betrokken was. Het is niet bekend of er al een ander programma in de maak is.