In dit artikel verschijnen zo spoedig mogelijk de kijkcijfers van donderdagavond. De informatie in ons oorspronkelijke artikel was gebaseerd op cijfers die vrijdagochtend door Stichting KijkOnderzoek (SKO) werden gepubliceerd. De stichting bevestigt nu tegenover NU.nl dat het om foutieve gegevens ging.

"Er is iets verkeerd gegaan bij het aanmaken van de kijkcijfer top 25 van donderdag", laat een woordvoerder vrijdag weten. "We hebben wel een overzicht van de juiste cijfers, maar dat is helaas niet op de website verschenen. Er wordt hard aan gewerkt om de juiste cijfers zo snel mogelijk online te hebben."

Dit bericht wordt zo spoedig mogelijk aangevuld met de correcte informatie.