Zo'n 929.000 kijkers stemden donderdagavond af op de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het bleef in Kroatië bij een doelpuntloos gelijkspel voor de ploeg van Dick Advocaat, die het de laatste twintig minuten nog erg lastig kreeg na een rode kaart voor Marcos Senesi. Volgende week staat er voor Feyenoord een thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC op het programma.

Het best bekeken programma van de donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 2,1 miljoen mensen stemden hierop af. Het NOS Journaal van 18.00 uur staat met bijna 1,5 miljoen kijkers op de tweede plek. Beste Zangers, dat donderdagavond in het teken stond van zanger Wulf, maakt de top drie compleet met ruim 1,4 miljoen kijkers.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht meldden we dat de kijkcijfers van Chateau Meiland en Beste Zangers gehalveerd waren. Dit was onjuist: Stichting Kijkonderzoek had de verkeerde cijfers gepubliceerd. We hebben het bericht aangepast.