Er is een vervolg in de maak van Leaving Neverland, de documentaire waarin Wade Robson en James Safechuck vertellen over het vermeend misbruik van Michael Jackson dat zij als kind zouden hebben meegemaakt. De bedrijven van de zanger hebben regisseur Dan Reed echter gedagvaard zodat er een streep kan worden gezet door het project, meldt Deadline donderdag.

Volgens de filmsite is Reed onlangs gezien in de rechtbank van Los Angeles, waar hij met de camera aanwezig was bij het hernieuwde proces dat Robson en Safechuck aanspanden. Woensdag werd bekend dat de rechter de zaak van Safechuck verwierp.

MJJ Productions en MJJ Ventures, de bedrijven van Jackson, willen echter niet dat er een vervolg komt op de spraakmakende documentaire uit 2019. Ze hebben Reed en zijn productiebedrijf gedagvaard en eisen dat het gemaakte materiaal aan hen wordt overhandigd.

Het advocatenteam van de in 2009 overleden zanger meent daarnaast dat Reed geen echte journalist is en dat het beeld dat in Leaving Neverland geschept wordt, te eenzijdig is. Daarnaast willen ze dat de documentairemaker niet meer mag filmen in de rechtszaal.

Daarop diende Reed een motie in, waarin hij stelt dat hij een inwoner is van Groot-Brittannië en dat zijn bedrijf niet is gevestigd in Californië. Dat maakt het lastiger voor de rechter om de regisseur te verplichten om het opgenomen materiaal in te leveren.

Daarnaast pleit hij dat hij geen persoonlijke band heeft met zowel Robson als Safechuck en dat zij niet voor hun medewerking aan de documentaire worden betaald.

Eerste deel won meerdere prijzen

Robson getuigde in 1993 en in 2005 nog in het voordeel van Jackson en ontkende iedere vorm van misbruik. In 2013 stapte hij echter naar de rechter om de zanger alsnog aan te klagen. Zijn klacht werd vanwege zijn eerdere getuigenissen niet-ontvankelijk verklaard.

In 2014 stapte ook Safechuck naar de rechter, maar zijn zaak werd een jaar later afgewezen. In Leaving Neverland spraken zij uitgebreid over het vermeende misbruik. De HBO-documentaire won een BAFTA en een Emmy.