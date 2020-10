NOS-journalisten schuiven voorlopig niet aan bij De Vooravond, zo laat een woordvoerder van de NOS weten. Het opiniërende karakter van het praatprogramma past volgens hoofdredacteur Marcel Gelauff niet bij het "objectief opereren" van NOS.

Gelauff reageert met zijn uitspraak op een tweet van Fidan Ekiz waarin zij zegt het "onbegrijpelijk" te vinden dat Gelauff journalisten van de NOS verbiedt om bij De Vooravond te verschijnen.

"Onbestaanbaar en onbegrijpelijk hoe Marcel Gelauff journalisten van de NOS al het hele Vooravond-seizoen verbiedt om bij ons aan te schuiven vanwege hem onwelgevallige meningen", schrijft Ekiz, die het programma met Renze Klamer presenteert, op Twitter.

Gelauff zegt tegen AD dat dit onjuist is. "Bij elk nieuw tv-programma zeg ik altijd: laten we eerst eens zien hoe het zich ontwikkelt voor we ingaan op een uitnodiging. En het ontwikkelt zich echt tot een opiniërend programma. Daar is op zich niks mis mee; het is een legitieme, journalistieke vorm. Maar dan is het wel de vraag of NOS-mensen, die volstrekt objectief opereren, daarbij passen."

'Gaat om sfeer en aanpak van een programma'

In de voorganger van De Vooravond, De Wereld Draait Door, schoven wel NOS-verslaggevers aan. Gelauff: "Dan kom je uit op de moeilijke discussie hoe je 'opiniërend' precies moet definiëren. Het gaat om de sfeer en de aanpak van een programma. En of je de missie van de NOS helpt als iemand van ons daar aanschuift. Dat is in het geval van De Vooravond momenteel niet het geval."

"De reden is dus pertinent niet 'hem (= hoofdredacteur Nieuws Gelauff) onwelgevallige meningen', zoals Fidan Ekiz in haar tweet schrijft. Alleen wringt dat met het NOS-DNA: wij willen juist niet een mening geven, maar feiten en duiding. Het vormen van een mening is aan ons publiek. Maar we sluiten helemaal niet uit dat - wanneer De Vooravond weer terug is - we wel ingaan op uitnodigingen", aldus een woordvoeder van NOS tegen NU.nl.

Vrijdagavond is de laatste uitzending van het huidige seizoen van De Vooravond.