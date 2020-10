Coen Verbraak heeft donderdagavond in De Vooravond de Sonja Barend Award ontvangen voor zijn interview met militair Liesbeth Beukeboom in zijn programma Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat. Verbraak (55) kreeg de prijs uit handen van Barend zelf.

Verbraak won de prijs eerder in 2013, voor zijn interview met oud-ABN-topman Rijkman Groenink. Hij is deze keer blijer met de prijs dan zeven jaar geleden, vertelt de journalist. "Dat was meer een ruziegesprek. Ik vond het zelf niet eens een heel erg goed gesprek. Nu ben ik misschien wel trotser."

Voor zijn programma sprak Verbraak 25 jaar na de val van Srebrenica met de mensen die het destijds meemaakten, de 'oud-Dutchbatters' genoemd.

"Verbraak ondervraagt, in de prachtige zinnen zoals we van hem gewend zijn, met mededogen naar de wrange details van de missie - en de nasleep daarvan bij de mensen die erbij waren", luidt het jurycommentaar. "Het beeld dat ontstaat, inderdaad van een machteloze missie, werd bij een hoop kijkers niet eerder zo helder voor het voetlicht gebracht."

Van Nieuwkerk, Ghosen en Jinek onder andere genomineerden

De andere genomineerden waren Antoinette Hertsenberg (voor haar Radar-interview met een Thuisbezorgd-woordvoerder), Tijs van den Brink (interview met Theo Maassen in Adieu God?), Hugo Logtenberg (gesprek met minister Sigrid Kaag in Buitenhof), Matthijs van Nieuwkerk (interview met verzetsstrijder Selma van de Perre in DWDD) en Adriaan van Dis (sprak met auteur Yuval Noah Harari in Hier is... Adriaan van Dis).

Ook Danny Ghosen (interview met pedoactivist Nelson in Danny op Straat), Jeroen Wollaars (gesprek in Nieuwsuur met viroloog Marion Koopmans), Joris Linssen (die in Hello Goodbye spreekt met een moeder die haar zoon na jaren weer ziet) en Eva Jinek (sprak in haar talkshow met Henk Krol) stonden in de nominatielijst.

De lijst met de tien genomineerden werd samengesteld door een kernjury bestaande uit Arjen Fortuin (tv-recensent NRC Handelsblad), Emma Curvers (de Volkskrant), Maaike Bos (tv-recensent Trouw) en Roy van Vilsteren (VARAgids). Een brede jury van veertig mensen uit de media koos de winnaar.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Van Nieuwkerk (2009), Humberto Tan (2016) en Abbring (2017).