Het YouTube-account van Lange Frans is woensdagmiddag verwijderd wegens "herhaalde of ernstige schendingen" van de communityrichtlijnen van het platform, meldt de rapper woensdag op Twitter.

De artiest zegt de verwijdering van zijn account te betreuren. "Ik vind dit echt heel jammer en ik ga nu huilen", aldus Lange Frans. De muziek die hij op het kanaal had gezet, is ook van het platform verwijderd.

Lange Frans vertelde in filmpjes onder meer te geloven dat politici een pedofielennetwerk onderhouden.

Presentator Arjen Lubach besteedde afgelopen zondag in Zondag met Lubach aandacht aan de rapper. In de uitzending over de verspreiding van nepnieuws noemde hij Lange Frans een complotdenker.

Lubach riep YouTube in zijn show op de video's op het kanaal van de rapper te bekijken. Woensdag meldt de presentator dat hij de verwijdering van Lange Frans' muziek wel te ver vindt gaan. "Hé YouTube, zet die muziek terug", twitterde hij.

Een voorlichter van YouTube laat via Twitter weten dat de verwijdering van het account niets met de uitzending van Lubach te maken heeft. "YouTube heeft strenge regels op het gebied van bijvoorbeeld haat, intimidatie en (medische) misinformatie."

Deze regels zijn vorige week wereldwijd aangescherpt. "Dat is de werkelijke reden voor de timing van deze verwijdering. We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma."