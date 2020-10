Fajah Lourens is vanaf vrijdag te zien in Fitness Diaries, een nieuwe Dplay-serie waarin vijf fitgirls een kijkje geven in hun levens. De moeder van twee probeert haar kinderen gezonde keuzes te laten maken, maar van harde regels of dingen verbieden is geen sprake.

Het format van Fitness Diaries is afkomstig uit het buitenland. Zogenoemde fitgirls nemen de kijker mee door middel van zelfgemaakte vlogbeelden. In de serie is te zien hoe Lourens haar drukke zakelijke leven combineert met haar streven naar gezond eten en sporten.

"Toen ik voor de serie werd gevraagd, heb ik duidelijk aangegeven dat ik deze combinatie echt naar voren wilde laten komen. Ik wilde laten zien dat het voor mij ook niet altijd gesneden koek is om in een stressvolle week de juiste keuzes te maken", aldus Lourens.

Lourens is moeder van twee kinderen. In de opvoeding probeert ze haar kinderen bewuste keuzes te laten maken op het gebied van voeding, maar van verplichtingen of regels is in huize Lourens geen sprake. "Dat werkt toch niet. Ik ben vroeger zo opgevoed, maar als ik dan alleen was, kocht ik stiekem kroketten of at ik een reep chocolade weg. Mijn kinderen mogen zelf bepalen."

Vooral haar jongste zoon Shai (13) is regelmatig te zien in de serie. Volgens Lourens zorgden zijn opmerkingen soms voor hilarische, maar ook zeer interessante momenten. "Zo staat er bijvoorbeeld een keer een taart op tafel. Als ik vraag waarom Shai geen stukje neemt, zegt hij: 'Daar word ik toch dik van.' Natuurlijk word je niet dik van een stukje taart. Dit gesprek tussen ons is uiteindelijk best een mooi realisatiemoment."

Lourens onderzoekt mensen die 'terugvielen'

Met een goed verkocht dieetboek op de markt en de tweede editie onderweg kan gerust gesteld worden dat gezond leven Lourens al veel heeft opgeleverd. Met behulp van haar eerste boek, Killerbody Dieet, vielen veel mensen af. "Toch was er een deel dat uiteindelijk terugviel en alle verloren kilo's weer aankwam."

Volgens de schrijfster en dieetgoeroe waren dit zo'n 50.000 mensen. "Een aantal van deze mensen heb ik opgespoord en met een psycholoog heb ik onderzocht hoe dit kon." In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle bespreekt ze haar bevindingen uit dit onderzoek.

In Fitness Diaries is te zien dat Lourens ondanks de coronacrisis bezig blijft om haar boek te realiseren en tegelijkertijd probeert haar gezonde leefstijl in stand te houden. "Ik heb een gym en een kantoor thuis, dus ik kon gelukkig volop aan de slag blijven. Toch heb ook ik weleens moeite met de gezonde keuze maken. Dat moeten mensen ook zien."

Naast Lourens zijn nog vier andere vrouwen in de serie te zien, onder wie Famke Louise. Fitness Diaries is vanaf vrijdag 23 oktober te zien op Dplay, het streamingsplatform van Discovery.