Gordon is dinsdag weer begonnen met de opnames van 100 Jaar Jong. Op Facebook laat de presentator en zanger weten dat hij "de draad weer oppakt" nadat hij eind september besmet raakte met het coronavirus en kort daarna het slachtoffer werd van een woningoverval.

"100 miljoen tranen, een overval en corona verder pak ik de draad weer op", aldus Gordon. "Veiligheid voor alles met de ouderen, maar als ik die beelden zie van de vrouw waar ik nu al verliefd op ben in deze tweede serie weet ik weer waar ik het allemaal voor doe."

Eerder stelde hij de release van zijn nieuwe album en single uit wegens zijn huidige levensomstandigheden.

De opnames van het Talpa-programma, waarin Gordon ouderen volgt die honderd jaar of ouder zijn, werden eind september stilgelegd nadat de artiest positief testte op het coronavirus. In datzelfde weekend werd Gordon het slachtoffer van een woningoverval, waarbij hij ook mishandeld werd.

Een 23-jarige man werd na de overval aangehouden en zit momenteel in hechtenis. Gordon is behandeld door een dokter en gaat in therapie om de gebeurtenis te verwerken. Sinds de roof wordt zowel zijn woning als hijzelf beveiligd.