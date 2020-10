De ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic is voor het eerst marktleider in de doelgroep 20 tot 49 jaar in het tijdvak 6.00 tot 10.00 uur. Het programma van Frank Dane op Radio 538 belandt daarmee op de tweede plaats.

De bereikcijfers van NLO/GfK gaan over de maanden augustus en september. Qmusic behaalde in die maanden in de ochtend een marktaandeel van 18,7 procent ten opzichte van 18,5 procent van Radio 538. Bijna 2,8 miljoen luisteraars per week stemmen wekelijks in de ochtend af op Qmusic.

"De ochtendshow met Mattie en Marieke scoort beter dan ooit en we zijn ontzettend trots dat in deze bijzondere periode steeds meer mensen afstemmen op Qmusic", zegt programmadirecteur David Minneboo dinsdag in een persbericht van de radiozender.

Radio-dj Edwin Evers had in het verleden jarenlang het grootste marktaandeel met zijn ochtendshow op Radio 538, tot hij er in 2018 mee stopte.