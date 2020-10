Özcan Akyol zou zelf niet centraal willen staan in Sterren op het Doek, waarin hij vanaf 31 oktober weer als presentator te zien is. De schrijver en televisiepersoonlijkheid vindt die eer voorlopig weggelegd voor bekende Nederlanders die al langer in het vak zitten.

"Ik zou zeker niet zelf als kandidaat willen meedoen", vertelt Akyol in gesprek met NU.nl. "Ten eerste vind ik het ongemakkelijk om naar mezelf te kijken. En ten tweede is het programma bedoeld voor mensen die al echt iets voor elkaar hebben gekregen. De voorwaarde die wordt gesteld aan de deelnemers die we uitkiezen is dat ze minimaal tien, vijftien jaar uitblinken in hun vak. Ik schrijf pas zeven jaar en ben drie jaar op televisie."

Het is de tweede door Akyol gepresenteerde reeks van het Omroep MAX-programma, waarin bekende Nederlanders door drie schilders geportretteerd worden. Daarvoor was Hanneke Groenteman jarenlang het gezicht van Sterren op het Doek.

"Het was natuurlijk even gestopt en het was spannend of veel mensen weer zouden kijken. In het begin moest ik zelf ook merken hoe het ging uitpakken: ik liet weer een andere kant van mezelf zien", zegt de 36-jarige presentator. "Gelukkig kwamen er vrij snel goede recensies en de kijkcijfers waren goed, waardoor de spanning snel was verdwenen."

In zijn gesprekken - Akyol ontmoet dit seizoen onder anderen Eva Jinek, Adriaan van Dis en Gerard Cox - probeert hij BN'ers altijd nieuwe informatie te ontfutselen.

"Daar zit de uitdaging in. Dat ze iets vertellen dat ze niet eerder verteld hebben, maar dat wel in hun hoofd rondspookt." Daar zet de presentator geen speciale interviewtechnieken voor in. "Ik probeer oprecht te blijven en mensen integer en met respect te behandelen. Maar ik laat nooit vragen liggen. Als er iets in me opkomt, dan vraag ik het ook. Ik heb geen filter dat iets te intiem of confronterend is, zodat ik een laagje verder kom dan de geïnterviewde zou willen."

Özcan Akyol gaat in het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek in gesprek met onder anderen Eva Jinek. (Foto: Omroep MAX)

'Zou niet met C-garnituur willen werken'

Jinek is te zien in de eerste aflevering van de acht die er dit jaar gemaakt zijn. "Het is uniek dat Eva meedoet, want ze doet zelden persoonlijke interviews op beeld", vertelt Akyol. "Ik was vooral benieuwd hoe ze omgaat met de impact van haar werk op haar privéleven. Welke mensen waardevol voor haar zijn, op wie zij in deze periode kan bouwen."



Ook is de presentator altijd geïnteresseerd in wat de BN'ers drijft in hun vak. "Ik probeer altijd te kijken op welke brandstof hun motortje loopt. Wat is de reden waarom je het werk doet wat je doet, en voor wie?"

De drie schilders krijgen drie weken de tijd om een portret te maken van de gast in kwestie. Aan het eind van het programma wordt onthuld welk kunstwerk door de BN'er het mooist wordt gevonden - waarbij de 'winnende' schilder wegens de coronamaatregelen even niet met een handdruk wordt gefeliciteerd.

"De BN'ers vinden het vaak lastig om te zien en roepen dan weleens hulp in", zegt Akyol. "Dan gaan ze een beetje op mij leunen, maar als ik mijn voorkeur laat blijken, dan zou dat competitievervalsing zijn. Ik moet dus zo neutraal mogelijk blijven. Ik zeg het ook niet achteraf, want ik wil niet dat ze gaan twijfelen over hun keuze."

Groenteman presenteerde het programma negen jaar lang. Ziet Akyol het zichzelf ook zo lang doen? "Dat is ten eerste niet aan mij en ook afhankelijk van hoe populair het blijft. En daarnaast moeten er ook voldoende BN'ers zijn die in aanmerking komen. Ik zou niet met het C-garnituur willen werken. Maar laten we eerst kijken hoe het tweede seizoen gaat."

Sterren op het Doek is vanaf 31 oktober elke zaterdag om 20.35 uur te zien op NPO2.