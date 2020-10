De finale van het jubileumseizoen van Wie is de Mol?, dat zaterdag 24 oktober op televisie te zien is, wordt voor het eerst in jaren niet live uitgezonden. Ook zal er, net als bij de vorige finale, geen publiek aanwezig zijn bij de uitzending waarin de Mol wordt onthuld.

LET OP: Dit bericht kan spoilers bevatten over de uitzending van zaterdag 17 oktober

De finale van het huidige seizoen is eerder opgenomen in een besloten setting. "Het is erg jammer, maar we wilden een veilige en verantwoordelijke aflevering maken", bevestigt een woordvoerder van AVROTROS. In de uitzending van zaterdag werd al geen vermelding gemaakt van een live-uitzending.

Nikkie de Jager, Tygo Gernandt en Jeroen Kijk in de Vegte staan dit jaar in de finale. Tijdens de halve finale maakte presentator Rik van de Westelaken al bekend dat Gernandt zeker niet de Mol is, dus blijven De Jager en Kijk in de Vegte over. Tegen de YouTuber zei hij dat zij niet de verliezer is en tegen de radio-dj dat hij niet de winnaar is.

De seizoensfinale van Wie is de Mol? wordt normaliter opgenomen in het Amsterdamse Vondelpark. Dit keer is dat ook in Nederland gebeurd, maar een exacte locatie is nog niet bekend. De vorige slotaflevering werd opgenomen in hetzelfde weekend dat horeca de deuren moesten sluiten tijdens de eerste golf van het coronavirus. Ook toen werd besloten om de finale zonder publiek op te nemen.

De laatste aflevering van het huidige seizoen is zaterdag 24 oktober te zien op NPO1. Onlangs werd aangekondigd dat de 22e reeks in januari van start gaat. Waar dat seizoen is opgenomen, is nog niet bekendgemaakt.