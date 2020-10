Naar de eerste aflevering van Geraldine en de vrouwen hebben zondagavond 450.000 mensen gekeken. In het programma gaat Geraldine Kemper in gesprek met slachtoffers van seksueel geweld.

De presentatrice volgt zes vrouwen tijdens therapiebehandelingen om van hun posttraumatische stressstoornis (PTSS) af te komen. In gesprek met NU.nl zei Kemper te hopen dat mensen anders naar slachtoffers gaan kijken.

"We moeten af van het met de vinger wijzen, waarbij we slachtoffers vragen waarom ze met de dader mee zijn gegaan of waarom ze 's avonds in een kort rokje over straat gingen", vindt Kemper.

Het programma op RTL 4 had stevige concurrentie van Zondag met Lubach, dat een kwartier eerder begon. 1,97 miljoen mensen zetten hun televisie op NPO3 voor de presentator.

Op NPO1 ging de dramaserie Vliegende Hollanders van start met 1,22 miljoen kijkers. Het verhaal van de serie gaat over Anthony Fokker en Albert Plesman, die tussen de eerste en tweede wereldoorlog de burgerluchtvaart in Nederland van de grond krijgen.

Naar de tweede uitzending van Wie van de 3 keken zondagavond meer mensen dan naar de eerste: 1,17 miljoen mensen schakelden in voor het programma met Wendy van Dijk, Martien Meiland en Britt Dekker. Een week eerder waren dat nog 858.000 mensen.