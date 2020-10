Valerie Trouet heeft met haar boek Wat bomen ons vertellen de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd zondag bekendgemaakt in de uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels.

Trouet bestudeert al meer dan twintig jaar klimaatverandering aan de hand van jaarringen van bomen. De in de Amerikaanse staat Arizona woonachtige Vlaming is verbonden aan het Laboratory of Tree-Ring Research van de University of Arizona.

De winnaar van de Jan Wolkers Prijs, een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant, krijgt 5.000 euro en een originele tekening van zichzelf. Omdat Trouet in de Verenigde Staten woont, is de tekening dit jaar op basis van foto's gemaakt.

"De titel klinkt wat esoterisch, maar Trouet is geen boomfluisteraar. Haar wereld gaat voor je open als je leest wat jaarringen van bomen, haar vakgebied, ons allemaal kunnen leren over de wereld en het klimaat", zei juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen bij de bekendmaking.

"Trouet weet die kennis smakelijk op te dienen door feiten te mengen met rijke anekdotes en een vleugje persoonlijke beleving", vervolgde hij. "Ze is een schoolvoorbeeld voor elke wetenschapper die zich waagt aan een boek voor een breed publiek. Een echte winnaar dus."

Andere genomineerden waren Stefan Brijs met het boek Berichten uit de vallei, Ton Denters met Stadsflora, Caspar Janssen met Caspar loopt en Dick de Vos met Wat zingt daar?

Vorig jaar won auteur Marente de Moor de prijs met haar boek Foon.