De eerste aflevering van het nieuwe SBS6-programma BINGO! De 100.000 euro quiz heeft zaterdagavond 858.000 kijkers getrokken, blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Hiermee eindigt de door Jan Versteegh gepresenteerde spelshow op de dertiende plek van best bekeken programma's van de dag.

In het programma gaan zeven kandidaten de strijd met elkaar aan om de hoofdprijs van 100.000 euro. Dit doen ze onder meer door kennis- en inschattingsvragen te beantwoorden.

Martien Meiland, die onlangs de prijs won voor Televizier-Ster Talent, is ook te zien in het programma. Elke week trekt hij het land door om winnaars van de VriendenLoterij thuis met geldprijzen te verrassen.

Het best bekeken programma van de zaterdag is Wie is de Mol? Het AVROTROS-programma trok ruim 2,8 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met bijna 2,6 miljoen kijkers op de tweede plek. Het satirische nieuwsprogramma Dit Was Het Nieuws maakt de top drie compleet met bijna anderhalf miljoen kijkers.