De 'Echte Gooische Meisjes' keren na jaren weer terug met een nieuwe serie op Videoland. De serie gaat Echte Gooische Moeders heten en gaat over het leven van de dames als jonge moeder. Dat meldt Videoland op Instagram.

Florine Hofstee, Bo Wilkes, Leslie Keijzer, Kimberly Bosman en Pauline Wingelaar zullen in de serie te zien zijn.

Twaalf jaar geleden waren de vrouwen al te zien in de realityserie Echte Gooische Meisjes. De vrouwen zeggen in een video op Instagram: "We mogen het eindelijk van de daken schreeuwen."

Over de inhoud van de serie zeggen de Gooische meisjes: "Ik denk dat we een heel mooi inkijkje in ons leven geven."

Echte Gooische Moeders is vanaf 4 november te zien op Videoland.