The Masked Singer op RTL 4 heeft opnieuw een kijkcijferrecord gebroken. Afgelopen vrijdag keken namelijk 2,6 miljoen mensen naar het programma. The Masked Singer is hiermee het best bekeken programma van de vrijdagavond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Vrijdagavond werd de vierde aflevering van het zangprogramma uitgezonden. De derde aflevering werd al door 2,3 miljoen mensen bekeken.

The Masked Singer is een van oorsprong Koreaans televisieformat dat ook in Engeland en de Verenigde Staten een groot succes is. In het programma brengen bekende mensen een lied ten gehore terwijl ze onherkenbaar verkleed zijn.

Vrijdag werd onder andere duidelijk dat model Kim Feenstra vermomd was als het skelet en ook werd wetenschapsjournalist Diederik Jekel ontmaskerd als 'de koning'.

Het op één na best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur. Deze uitzending trok 1,9 miljoen kijkers. Op de derde plaats stond Jinek, met 1,5 miljoen kijkers.