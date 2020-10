Natacha Harlequin heeft vrijdag in De Vooravond voor het eerst gereageerd op het stoppen van het SBS6-programma Dit vindt Nederland. De strafrechtadvocate was het niet eens met de beslissing het programma van de buis te halen, maar kijkt desalniettemin "met heel veel liefde" terug op de talkshow.

Vorige week was de laatste uitzending van Dit vindt Nederland, dat amper 100.000 kijkers wist te trekken. SBS6 besloot daarom al na een paar weken de stekker eruit te trekken.

Toen Harlequin beelden terugzag van het programma, raakte ze geëmotioneerd. "Ik kijk met heel veel liefde terug op het keiharde werken", vertelde ze. Waarom het programma niet aansloeg bij kijkers, zei ze niet te weten. "Het is niet gelukt, ik kan niet anders zeggen."

De beslissing om het programma van de buis te halen, kon niet rekenen op haar steun, maar heeft wel tot "goede gesprekken" geleid. "Om specifiek te zijn, ik heb met John (de Mol, red.) zelf gesproken en dat was een heel goed gesprek."

De advocate is dankbaar dat ze de kans kreeg om het programma te maken. "John heeft me iets gegund en Talpa en SBS6. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dankbaar ben dat ik al die mensen heb mogen ontmoeten."

Harlequin won in 2019 de prijs voor beste vrouwelijke advocaat van Nederland. Daarnaast was ze te zien als vaste gast in de Net5-show Ladies Night en was ze een van de gasten in de racismespecial van Veronica Inside.