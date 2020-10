Akwasi wachtte lang met het aanbieden van zijn excuses voor zijn uitspraken op de Dam omdat hij "tijd nodig had om tot zichzelf te komen", vertelde hij vrijdag in een interview met Humberto Tan op NPO Radio 1.

De rapper raakte in opspraak toen hij in juni tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam opriep tot geweld tegen Zwarte Piet. "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", scandeerde hij destijds.

De 32-jarige vindt het moeilijk om terug te kijken naar dat moment. "Het is een moment van opwinding geweest waarin ik ontzettend gefrustreerd ben geweest. Ik had het nog nooit gezegd en ik voelde het wel. Maar hoe weerleg je dat? Daar moest ik echt goed over nadenken. Het gaat me nog steeds eigenlijk wel aan het hart. Het is een pittige periode geweest."

Na zijn uitspraken op de Dam volgden tientallen aangiften, maar Akwasi weigerde zijn uitspraken in eerste instantie terug te nemen. "Ik sta achter ieder woord dat ik toen, op dat moment, in de microfoon versterkte. 100 procent", stelde hij een week daarna in Beau.

In augustus kwam hij toch terug op de uitspraken middels een uitgebreide verklaring. Kort daarna maakte het Openbaar Ministerie bekend Akwasi niet te vervolgen, ondanks dat zijn uitspraken wel als strafbaar werden bestempeld. Dit omdat Akwasi in de verklaring zijn excuses aanbood en de uitspraken terugnam.

Volgens Akwasi duurde het zo lang voordat die verklaring er kwam, omdat hij er eerst goed over na moest denken. "Het was een wervelwind en ik moest echt even de tijd nemen om tot mezelf te komen om met dat statement te komen."

Procedure aangespannen

Momenteel loopt er een zogeheten artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, omdat zij besloten Akwasi niet te vervolgen. Een groep van 44 mensen wil hiermee afdwingen dat het OM alsnog overgaat tot vervolging.

Daarnaast onderzoekt het OM nog steeds een reeks oude tweets van Akwasi uit 2011 en 2012. Daarin schreef de rapper onder meer: "Gaat er iemand nou nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?" Kort na het opduiken daarvan, verwijderde Akwasi zijn Twitter-account.