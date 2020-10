Oud-snowboardster Bibian Mentel, bij wie in maart 2019 opnieuw kanker werd geconstateerd, is door de 22-jarige documentairemaker Jesse Bleekemolen een jaar lang gevolgd. Bibian Mentel LEEF is vanaf 21 oktober te zien bij streamingdienst Videoland.

"Filmmaken is mijn werk, maar dit komt zo dichtbij", aldus Bleekemolen, die donderdag samen met Mentel en haar echtgenoot Edwin Spee te gast was bij Jinek. "We wisten aan het begin van deze film dat het einde misschien ook het einde van Bibian zou zijn. Met dat in ons achterhoofd zijn we gestart met draaien."

"Ik wil dat er een grens zit aan mijn verdriet", aldus de 48-jarige Mentel. "We zeggen altijd, even janken en dan is het weer oké. Ik hoop dat het inspirerend is voor anderen die in zo'n situatie zitten."

Ziekte keerde meerdere malen terug

Mentel kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd.

Ze werd in maart 2019 geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel en kon daarna aanvankelijk haar benen niet meer goed bewegen. Eind vorig jaar werd er een nieuwe tumor ontdekt en vond er een nieuwe operatie plaats.

Mentel werd zes maal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.