Het bezoek van Art Rooijakkers aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft donderdagavond 907.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Rooijakkers Over De Vloer werd vorige week nog bekeken door 654.000 mensen.

Rooijakkers vertelde begin september aan NU.nl dat er nog ruimte was voor groei, na het teleurstellende debuut van zijn interviewprogramma in 2019. Rooijakkers Over De Vloer trok toen gemiddeld 600.000 kijkers. De slotaflevering werd bekeken door 521.000 mensen, wat relatief weinig is voor een avondprogramma op RTL 4.

Met het nieuwe seizoen, dat op 3 september van start ging, lijkt het inderdaad beter te gaan voor de presentator. Zo werd zijn interview met Dinand Woesthoff al door 763.000 mensen bekeken.

Het best bekeken programma van de donderdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 2,2 miljoen kijkers. De tweede plek was voor Beste Zangers. Dat muziekprogramma werd door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Chateau Meiland kwam op plaats drie met anderhalf miljoen kijkers.

De top tien is verder gevuld met verschillende actualiteitenprogramma's. Uitzondering daarop is de misdaadserie Klem: daar keken donderdagavond 895.000 mensen naar.