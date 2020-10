Het logo van de NOS is niet langer te zien op de satellietwagens waarmee medewerkers van de omroep door het land rijden. De omroep besloot hiertoe, omdat zijn journalisten en technici vrijwel dagelijks worden geïntimideerd en bedreigd, meldt de NOS donderdag in een verklaring.

Volgens de NOS krijgen medewerkers met onder meer opgestoken middelvingers en scheldpartijen te maken. Ook worden ze bijvoorbeeld bekogeld met afval of op de weg afgesneden of geblokkeerd. Verslaggevers gaan al enige tijd niet meer zonder bewaking naar manifestaties.

De aankondiging volgt op een discussie die in de afgelopen maanden intern is gevoerd. Hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff vertelt dat de intimidaties in eerste instantie werden afgedaan als incidenten, maar dat het nu structureel niet goed gaat.

Hoewel de medewerkers vanwege "de herkenbaarheid en uit trots op het bedrijf waar ze voor werken" niet wilden dat het logo werd verwijderd, zal dat nu toch gebeuren om hun veiligheid te waarborgen.

Gelauff spreekt in de verklaring van een "nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de journalistiek". "De journalistiek ligt onder vuur van mensen en groeperingen die alleen hun eigen wereld willen terugzien, elk ander perspectief onmogelijk proberen te maken en daarmee de persvrijheid aantasten."