Het nieuwe programma BINGO! De 100.000 euro quiz gaat zaterdagavond van start. Onder leiding van presentator Jan Versteegh strijden in elke aflevering zeven kandidaten door middel van kennis- en inschattingsvragen om een grote geldprijs. Versteegh heeft er zin in, vertelt hij aan NU.nl: hij is een quizmaster in hart en nieren.

"Het wordt gewoon spannend: mensen kunnen 100.000 euro mee naar huis nemen", zegt Versteegh. "Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij is dat veel geld. Het gaat hier niet om een doosje eieren."

Het presenteren van spelletjesprogramma's - eerder presenteerde hij Lingo - is hem op het lijf geschreven. "Ik ben erg competitief en doe altijd mee om te winnen. Zelf ben ik de trotse uitvinder van 'Scrummikub'. Wanneer je Scrabble of Rummikub speelt zit je vaak eindeloos op je beurt te wachten, dus ik ontdekte dat je het heel goed gelijktijdig kunt spelen en de punten met elkaar kunt verrekenen. Geloof me, op een dag gaat dit heel groot worden."

"Bovendien is dit nieuwe programma groot amusement op de zaterdagavond, en je kunt wel zeggen dat dat is waarom ik televisie wilde maken. Het is ook de reden waarom ik van BNNVARA ben overgestapt naar Talpa: voor amusement om het amusement was bij de publieke omroep geen plek meer."

'Wat nou als het ophoudt met die televisie?'

Een nieuw hoofdstuk in zijn leven is ook een reden waarom Versteegh het maken van avontuurlijke reportages voor programma's als Spuiten en Slikken of 3 op Reis voorlopig laat voor wat het is. "Ik ben nu vader van twee kinderen, ik zit in een andere levensfase: jong en wild ben ik niet meer. De wereld over reizen vond ik te gek, en zou ik op termijn misschien ook wel weer willen doen. Maar nu mijn dochters nog zo klein zijn, is het wel zo fijn dat ik 's avonds gewoon in mijn eigen bed lig, en ze 's ochtends weer naar de crèche kan brengen."

Quizmaster zijn is een rol die hem dus bijzonder goed bevalt, en hij ziet het zichzelf best nog een tijd doen. "Mijn grote dromen voor de toekomst zitten 'm niet in het maken van een specifiek programma, maar meer dat dit werk wat mij betreft nog een hele tijd mag duren. Vrienden vragen me weleens: 'Wat nou als het ophoudt met die televisie, wat zou je dan gaan doen?' En daar heb ik dan geen antwoord op. Ik kan eigenlijk niks bedenken wat zo leuk is als programma's maken."

BINGO! De 100.000 euro quiz is vanaf zaterdag 17 oktober om 21.30 te zien bij SBS6.