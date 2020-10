Het televisieprogramma Onze Boerderij krijgt begin 2021 een vervolg. Yvon Jaspers trekt met eerdere deelnemers door Europa om te zien hoe boeren in andere landen hun werk doen. Dat laat de presentatrice donderdag weten in een aankondiging op YouTube.

Voor Onze Boerderij ging Jaspers al op bezoek bij oud-deelnemers van Boer zoekt Vrouw, voor een kijkje achter de schermen bij een agrarisch bedrijf. Voor Onze Boerderij in Europa neemt ze dezelfde stellen mee op een reis met een camper door Europa.

"Op zoek naar boeren in het buitenland", legt de 47-jarige presentatrice uit. "Hoe doen zij het dan? Hoe overleven ze in Denemarken, Duitsland en in Zwitserland?"

Een datum voor het nieuwe programma is nog niet bekendgemaakt. De KRO-NRCV laat wel weten dat Onze Boerderij in Europa begin volgend jaar te zien zal zijn.