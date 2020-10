De serie MTV Cribs, waarin beroemdheden in hun huis een rondleiding geven, keert terug op televisie, meldde Variety dinsdag.

Onder anderen realityster Caitlyn Jenner, zangeres Stefflon Don en RuPaul's Drag Race-deelnemer Alyssa Edwards doen mee aan het nieuwe seizoen.

Volgens Craig Orr van omroepbedrijf ViacomCBS Networks International is het de perfecte tijd om het programma nieuw leven in te blazen. "Nu we dit jaar meer tijd thuis doorbrengen, groeit onze fascinatie voor waar en hoe andere mensen leven", zegt Orr.

"MTV Cribs blijft ons wereldwijde publiek in contact brengen met hun favoriete sterren, die ons in hun huizen verwelkomen voor een rondleiding." Orr noemt het programma "vastgoedporno-escapisme op zijn best".

MTV Cribs werd in 2000 voor het eerst uitgezonden en was dertien seizoenen lang te zien. De nieuwe afleveringen verschijnen vanaf 26 oktober.