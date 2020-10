Geraldine Kemper, die de traumatische gevolgen van seksueel geweld aankaart in haar programma Geraldine en de Vrouwen, wil het maken van televisie over maatschappelijke problemen blijven afwisselen met amusement. In gesprek met NU.nl vertelt de presentatrice dat deze afwisseling zeer welkom is.

"Hoewel ik de opnames als heel waardevol heb ervaren, lijkt het me te heftig om continu deze programma's te maken. Ik ben nog nooit zoveel met één programma bezig geweest. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed", vertelt de dertigjarige Kemper over Geraldine en de Vrouwen. In het programma volgt ze zes vrouwen, die therapie krijgen om van hun posttraumatische stressstoornis als gevolg van seksueel geweld af te komen.

"Als ik The Voice heb gepresenteerd, ga ik daarna gewoon lekker slapen. Voor Geraldine en de Vrouwen was dat heel anders. Ook zijn we zonder camera nog vaak bij de vrouwen langs geweest om het contact te onderhouden."

Kemper is blij om te zien dat de zes vrouwen die aan het programma deelnamen stappen vooruit hebben kunnen zetten. "Ik ben ontzettend trots op wat we met het team hebben neergezet. Ik hoop natuurlijk dat er veel mensen kijken, maar ook als dat niet zo is, neemt dat niets weg van wat het voor de deelnemers heeft betekend."

'Ik heb evenwicht bij RTL'

Kemper ziet zichzelf ook zeker entertainment blijven maken. "Dat is het mooie aan mijn positie bij RTL. Ik heb een evenwicht. Ik mag maatschappelijke problemen aankaarten en tegelijkertijd amusement maken. Voor Geraldine en de Vrouwen hebben we ook echt de tijd gekregen", vertelt de presentatrice.

Een vervolg op Geraldine en de Vrouwen sluit ze zeker niet uit. "Het is zo belangrijk om aandacht aan de problematiek rondom seksueel geweld te blijven schenken. Ik ben er klaar voor."

Geraldine en de Vrouwen is iedere zondag om 22.45 uur te zien op RTL 4.