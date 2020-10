Coen Swijnenberg en Sander Lantinga denken voorlopig nog niet aan een einde aan hun samenwerking. De radio-dj's zijn deze maand al zestien jaar op de radio te horen, waarvan veertien in De Coen en Sander Show, en vieren dit jubileum donderdagmiddag zeven uur lang op de radio.

"Ik zie ons dit niet nog zestien jaar doen, maar ik zie ons voorlopig eerder voor elkaar kiezen dan voor onszelf", vertelt Lantinga in gesprek met NU.nl. "Zolang het fris en levendig blijft en mensen er plezier uit halen, is het zonde om te stoppen. Maar ik vind wel dat we even flink moeten nadenken als de sleet erin raakt en het een herhaling van zetten wordt."

Daar sluit Swijnenberg, die in 2004 voor het eerst samen met Lantinga te horen was op de vrijdagavond van 3FM, zich bij aan. "Wij hebben afgesproken dat we eerlijk moeten zijn als we elkaar aankijken en hét er niet is. Dan moeten we niet doorgaan omdat we op een lekkere plek zitten, met een mooi salaris, of om welke reden dan ook."

'Niet gelijk grote vrienden'

Het bekende radioduo kent elkaar dus al een behoorlijke tijd, al moesten ze in hun begintijd nog even warmlopen. "Toen we begonnen, waren we geen grote vrienden, we kenden elkaar amper", vertelt Swijnenberg. "Dat is echt tijdens het radiomaken gebeurd." Inmiddels zit dat wel snor. "Als we samen in de studio zijn, dan gebeurt er iets. Met zijn tweeën kunnen we meer."

Lantinga ziet hun band zelfs steeds sterker worden. "We groeien steeds dichter naar elkaar toe, maar blijven verschillend. We hebben onze eigen levens en interesses, dat houdt het fris. Ik merk dat we steeds meer vertrouwd met elkaar raken. Je deelt toch heel veel piekjes en dalletjes met elkaar."

'Grootste test tot nu toe'

Een van die dalletjes is de burn-out waar Swijnenberg tot de lente van dit jaar mee kampte. Hij was ruim een half jaar niet op de radio te horen en Lantinga zette De Coen en Sander Show tijdelijk voort met vervangers aan zijn zijde.

Lantinga vond het spannend om na zo'n lange tijd weer samen te werken met zijn radiopartner. "Ik had zeven maanden met anderen radio gemaakt en misschien kwam Coen wel als een andere persoon terug en wilde hij alleen nog maar Bollywoodmuziek draaien. Maar binnen vijf seconden merkten we dat het goed zat. Het fundament is sterk."

Swijnenberg zegt dat deze periode de "grootste test" tot dusver was voor het duo, maar merkte ook snel dat het goed zat. "Ik ben op zo'n bijzondere manier opgevangen. Sander heeft altijd gezegd: neem de tijd, voel geen druk. Het klinkt een beetje klef, maar hij is een enorme steun voor me."

Coen Swijnenberg (links) en Sander Lantinga (rechts) op de set van Sesamstraat, waar ze in 2011 een radio-uitzending maakten.

Spanningsboog die niet inkakt

De twee staan donderdag in een extra lange uitzending van 12.00 tot 19.00 uur stil bij hun radioverjaardag, die Swijnenberg ziet als een soort vervangend jubileumfeest. Vorig jaar zou het duo zijn vijftienjarig radiojubileum vieren in het Klokgebouw in Eindhoven, maar Swijnenberg moest wegens zijn burn-out verstek laten gaan.

"Ik voelde me al schuldig dat ik me ziek moest melden en dan was er ook nog eens een jubileum waar ik niet bij kon zijn", vertelt de dj. "Het is een inhaalslag voor mij dat ik dit feestje nu wel kan meemaken."

Het wordt nog een verrassing hoe de speciale show eruit gaat zien. "Er komen gasten, vast een paar optredens en we delen zelf ook uit: we gaan alleen de leukste liedjes van de afgelopen jaren draaien", zegt Lantinga.

Zoals Little Lion Man van Mumford & Sons, dat voor het eerst te horen was in hun show en daarna een grote hit werd. Hetzelfde geldt voor Jij Bent Zo van Jeroen van der Boom. "We hadden een beetje ruzie met hem omdat we grapjes maakten over een cover van hem, maar toen ik Jij Bent Zo hoorde op televisie, besloten we het te draaien. En het werd een enorme hit. Toen was de lucht tussen ons wel geklaard."

Het trotst is Swijnenberg op de essentie van het programma, dat ze sinds vijf jaar elke werkdag op Radio 538 maken (daarvoor op 3FM). "We willen elke dag een sfeer creëren die de luisteraar het gevoel geeft dat hij zijn lekkerst zittende jas aantrekt. Wat we doen, is niet altijd een schot in de roos, maar die sfeer zit er altijd goed in. Sander en ik vormen samen een spanningsboog die niet inkakt. Het geeft een kick om dat elke dag te zien slagen."