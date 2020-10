Shawn Mendes brengt op 23 november zijn documentaire In Wonder uit via Netflix, meldt de Canadese popster via Twitter. Hij liet zich door camera's volgen in de aanloop naar het uitbrengen van zijn album Wonder.

De 22-jarige zanger schrijft dat hij lang met de documentaire is bezig geweest en dat hij niet kan wachten om hem te delen. De beelden werden in de afgelopen jaren opgenomen en de film wordt geregisseerd door Grant Singer, die videoclips maakte voor artiesten als The Weeknd, Lorde en Camila Cabello, de vriendin van Mendes.

Naast beelden van het maken van zijn nieuwe plaat, wordt ook verwacht dat Mendes in zijn documentaire een kijkje achter de schermen biedt bij zijn wereldtour van 2019.

Mendes bracht eerder deze maand zijn nieuwe single Wonder uit, het titellied van zijn aankomende album dat op 4 december verschijnt. Het is zijn eerste nieuwe werk sinds de zanger vorig jaar een wereldwijde nummer 1-hit scoorde met Señorita, een duet met Cabello.

De Canadees is niet de eerste popartiest die onderwerp wordt van een Netflix-documentaire. Ook over Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé en recentelijk K-popgroep Blackpink werden films gemaakt.