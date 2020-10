De eerste aflevering van het vijfde seizoen van Het Perfecte Plaatje heeft dinsdag volgens Stichting KijkOnderzoek 1,2 miljoen kijkers getrokken. Dat betekent een record voor de fotografiewedstrijd van RTL 4.

Het vorige kijkcijferrecord stond op 1,1 miljoen kijkers. Het Perfecte Plaatje heeft in de vijfde reeks langere afleveringen dan de voorgaande seizoenen.

De persconferentie van het kabinet over de aanscherping van de nieuwe coronamaatregelen trok in totaal 7,3 miljoen kijkers. Van deze kijkers stemden er ruim 5,5 miljoen af op NPO1, waarmee de zender het best bekeken programma van de avond had. Ruim 1,5 miljoen mensen bekeken de persconferentie bij RTL 4. 312.000 mensen zagen de persconferentie via SBS6.

Vlak na de persconferentie trok de talkshow De Vooravond bij NPO1 ruim 3,1 miljoen kijkers, goed voor de tweede plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma’s. Het NOS Journaal van 20.00 uur maakt met iets meer dan 3,1 miljoen kijkers de top drie compleet.