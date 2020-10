Vermaak in tijden van corona: DI-RECT streamt concert vanuit Kurhaus

Robbie Williams en Take That herenigd voor coronaslachtoffers



Robbie Williams zal eenmalig terugkeren bij Take That. De formatie geeft op vrijdag 29 mei een online concert, dat via YouTube en Facebook Live wordt uitgezonden. Williams, Howard Donald, Mark Owen en Gary Barlow zullen allemaal vanuit hun eigen huis gaan zingen, omdat ze door de reisrestricties niet samen kunnen komen. Tijdens het concert kunnen kijkers geld doneren, onder anderen voor werknemers in de muziek- en evenementensector.

Williams verliet de groep in 1995. Take That gaf er een jaar later de brui aan, om in 2005 weer terug te keren. Dat gebeurde echter zonder Williams. De zanger werkte in 2010 wel mee aan het album Progress en voegde zich weer bij zijn collega's. Eind 2012 stapt Williams wederom uit de formatie.