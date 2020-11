Vermaak in tijden van corona: Acteurs vertellen uit Alice in Wonderland

GoodFellas na dertig jaar weer in de bioscoop te zien



GoodFellas is vanaf 26 november weer te zien in de Nederlandse bioscopen. Het gaat om een speciale 4K-restauratie met gedigitaliseerd beeld en geluid. De gangsterfilm volgt de levens van drie 'goodfellas' die deel uitmaken van een van de beroemdste families van New York.



De gangsterfilm uit 1990 werd geregisseerd door Martin Scorsese. Joe Pesci won een Oscar voor zijn bijrol in GoodFellas, dat enige tijd de film met de meeste scheldwoorden was. Het woord 'fuck' komt, voornamelijk dankzij Pesci's personage Tommy DeVito, 246 keer voor in de op ware gebeurtenissen gebaseerde film met Robert De Niro en Ray Liotta in de hoofdrollen.