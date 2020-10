Wendy van Dijk haalt in het tweede seizoen van Wie Het Laatst Lacht grappen uit met onder anderen Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder. De tweede reeks van het candidcameraprogramma is vanaf 7 november te zien bij SBS6.

In een persbericht valt te lezen dat Sneijder in de maling wordt genomen als hij met zijn goede vriend Rolf Sanchez aan het vissen is en hun boot begint te zinken. Cabau wordt wijsgemaakt dat haar zus Xelly een dame op leeftijd heeft aangereden.

Ook Berget Lewis is in het nieuwe seizoen van Wie Het Laatst Lacht te zien. De zangeres pakt in het programma haar collega Edsilia Rombley terug.

"Hoe vaker ik bekende en onbekende mensen hoor zeggen dat ze er nooit in zullen trappen; dat is voor mij en het team alleen maar een extra motivatie om slimmer en gewiekster te werk te gaan", aldus Van Dijk, die voor het programma in de huid van nieuwe typetjes kruipt.

De eerste reeks van Wie Het Laatst Lacht werd in het voorjaar van dit jaar uitgezonden en de uitzendingen trokken gemiddeld zo'n 700.000 kijkers.